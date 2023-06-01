元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（60）が、料理人No.1決定戦「CHEF−1グランプリ2026」（26日午後6時30分＝テレビ朝日系）の国民代表審査員に就任した。番組を制作するABCテレビが11日、発表した。国民代表審査員就任はGACKT、上沼恵美子に続き3人目。「離乳食はフグ。母乳の代わりに白子を絞って飲んだ」と豪語し、芸能界きっての食通として知られる長嶋が、どのような判定をするのか注目だ。今大会のテーマは“令和の「新・定