テレビ東京は19日午後7時50分から『家、ついて行ってイイですか？ 祝ゴールデン10周年！桜の下で涙と笑いの2時間SP』を放送する。【写真】めちゃくちゃピンク！自宅を公開したしなこ記念すべき回のゲストには、17日午後9時スタートのドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』に出演する生瀬勝久と、番組をほぼ毎週見るほどの大ファンだという上白石萌歌を招き、笑いあり涙ありの濃密な2時間スペシャルで届ける。今回のスペシャル内で