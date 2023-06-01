歌手鈴木雅之（69）、FRUITS ZIPPERの櫻井優衣（26）、鎮西寿々歌（27）、月足天音（26）が11日、第71回「日本音声言語医学会総会・学術講演会」（10月23、24日開催）に向けコメントを寄せた。「エンターテインメントと音声言語医学」をテーマに開催。鈴木らは、音声医学の第一人者で、会長を務める渡邊雄介医師を受診し、声をケアしているという。鈴木は「喉を酷使し過ぎて思うように声が出なくなった時、何度もピンチを救っても