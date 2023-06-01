ラ・リーガ第31節が11日に行われ、バルセロナとエスパニョールが対戦した。首位に立つバルセロナにとっては、先に今節の試合を消化した2位レアル・マドリードがジローナと引き分けたため、その勝ち点差を広げるチャンスだった。対するエスパニョールは、1月に行われた第18節バルセロナとの“バルセロナ・ダービー”で敗戦してから、リーグ戦13試合続けて勝利がないという状況。そろそろ白星がほしいところだった。試合は10分