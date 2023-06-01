大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄したとして、同県警は１２日、大分市、職業不詳の男（５８）を死体遺棄容疑で逮捕した。遺体は見つかっていないが、県内の１０歳代後半の女性が行方不明になっており、県警が関連を調べている。発表によると、男は３月上旬、同県豊後大野市の山中に何者かの遺体を遺棄した疑い。おおむね容疑を認めており、殺人をほのめかす供述もしているという。大分県警によると、女性は３月２日夜、自