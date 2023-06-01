ブンデスリーガ第29節が11日に行われ、ザンクトパウリとバイエルンが対戦した。ザンクトパウリは降格PO圏の16位に位置しており、残留圏の15位ケルンとの勝ち点差は「2」。対戦相手は首位バイエルンだが、少しでも勝ち点を稼いでおきたいところだった。なお、藤田譲瑠チマと安藤智哉は先発出場し、原大智はベンチスタートとなった。対するバイエルンは伊藤洋輝が先発出場を果たした。15日に行われるチャンピオンズリーグ（CL