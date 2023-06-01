「30時間限界突破フェス・チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」の予選A卓は、最終盤にドラマが待っていた。南4局、ラッパーのCHICO CARLITOとグラビアアイドルの天木じゅんのチームは、2万9200点持ちの2着目。このまま逃げ切れば決勝進出という盤石の状況で、最後の一局をCHICOに託した。【映像】CHICO CARLITO、まさかの結末対するトップ目は、3万5700点持ちの日本バレーボール協会会長・川合俊一、歌手・声優・プロ雀士の