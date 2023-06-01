ボートレース桐生の開設70周年記念「G1赤城雷神杯」が、きょう12日に開幕する。初日メイン12Rはドリーム第1弾の「赤城ドリーム戦」だ。関は低調機とコンビだけに前検で手応えを得ることはできなかった。だが、ここは走り慣れた地元水面。たっぷりある時間と調整のアドバンテージを生かして舟足の底上げを図り、ファンの期待に応えるイン逃げを披露してくれるだろう。対抗は3月蒲郡クラシックVを含む3節連続優出中と勢いに乗