ボートレース福岡の「G1福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」が、11日に開幕した。きょう12日の2日目、メイン12Rはドリーム第2弾の「ペラ坊ドリーム」だ。茅原が反撃に転じるか。初日は思わぬ停滞。ただ、コンビを組む19号機の手応えは悪くない。素早く逃げて決着をつける。着順以上に足のいい末永を対抗に指名。深谷は展開を見ながら機力を生かしたい。瓜生はコースの利で粘り込む。＜1＞茅原悠紀リプレーを見たら