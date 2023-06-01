【11R】A級準決5Rは鐘4角からスパートした塩崎隼秀。番手回りの泉慶輔に差されはしたが、内容の濃い走りを披露した。「準決は行けるところをしっかり踏むつもりでした。距離が長かったし差されたけど、状態は悪くない」と振り返る。決勝は同じ四国の後輩・諸隈健太郎に乗れる大チャンス。3場所前の小倉（3月6〜8日）決勝では猿楽楓樹（岡山）の逃げに乗り、昨年9月23〜25日の名古屋以来となる優勝を飾った。前を走る諸隈も「