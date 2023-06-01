ヤンキース打者がまさか米大リーグで、打者が放った“魔球”に驚きの声が上がった。ヤンキースのジャンカルロ・スタントン外野手の怪力が生んだシーンに日本ファンも注目している。7日（日本時間8日）のアスレチックス戦での出来事。2点を追うヤンキースは8回無死一、三塁の好機を作り、スタントンが打席に立った。内角変化球に反応。やや強引に引っ張った打球はショート正面のライナー……かと思われた。しかし、打球は遊撃