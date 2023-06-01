北海道千歳市で次世代半導体の量産を目指すラピダスに対し、赤沢経済産業大臣はきのう、今年度、およそ6300億円を追加支援すると発表しました。きのう、製品の分析を行う解析センターと新たな研究開発拠点の開所式を行ったラピダス。これらの新たな施設で、半導体の性能や生産効率の向上につなげたいとしています。開所式に出席した赤沢経済産業大臣は今年度6315億円を追加支援することを発表しました。赤沢亮正 経済産業大臣