◆米男子プロゴルフツアー今季メジャー初戦マスターズ第３日（１１日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）１１日＝星野浩司】第３ラウンド（Ｒ）が始まり、２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は１０打差の１６位で出て前半９ホールを４バーディー、２ボギーと２つ伸ばした。通算４アンダーで７打差の暫定１１位に浮上し、優勝圏内で後半