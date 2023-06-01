ハンガリーでは12日に総選挙の投開票が行われます。親ロシア派の首相率いる与党の劣勢が伝えられていて、16年ぶりの政権交代の可能性が出てきています。記者「ハンガリーのオルバン首相が登壇しました。みなさん国旗を振って出迎えています」12日に投開票が行われるハンガリーの総選挙。地元メディアによりますと、世論調査ではオルバン首相率いる与党が野党の保守政党に支持率で10ポイント以上差を広げられています。ハンガリーは