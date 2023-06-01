＜マスターズ3日目◇11日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞海外男子メジャー初戦の第3ラウンドが進行している。〈連続写真〉松山英樹のスイングをAIで分析！ アマとの違いが露骨にわかった2021年大会覇者の松山英樹は前半で4バーディ・2ボギーと2つ伸ばし、トータル4アンダー・11位タイでハーフターンしている。トータル11アンダー・単独首位に連覇を狙うローリー・マキロイ（北アイルランド）