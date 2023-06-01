■マスターズ2026 2日目（日本時間11〜12日、米・ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC 7565ヤード・パー72）米男子ゴルフのメジャー今季初戦「マスターズ」3日目。16位タイからスタートした松山英樹（34、LEXUS）は、前半9ホールを終えて、4バーディ、2ボギーの4アンダーで後半へ入った。2021年以来となる5年ぶり2度目の優勝を目指す松山は、1番でパーをセーブすると、2番パー5のティーショットはバンカーへ。フェアウェイに戻し