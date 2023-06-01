お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が11日に放送されたフジテレビ系「小泉孝太郎＆かまいたちの芸能人テスト」（後9・00）に出演。ゲスト出演した頭脳集団「QuizKnock」のふくらP（32）がカラオケで歌う曲を明かし、思わず「今度行こう」と誘う場面があった。第3弾となる今回は「視聴率爆あげドラマ＆スター初登場一挙公開！」と題して放送され、「名作ドラマ視聴率上昇率」で7位にランクインしたのが初回放送から最