左太もも裏の負傷から復帰海外サッカー、スペイン1部ラ・リーガのレアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が11日、リーグ第31節のアラベス戦で復帰。途中出場でアシストを決めるなどマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）に輝いた。チームは3-3の引き分けに終わったが、深夜の吉報に日本ファンも歓喜した。左太もも裏を負傷して離脱していた久保は83日ぶりに戦列復帰。後半9分から途中出場すると、その6分後だった。左サイドか