「30時間限界突破フェス・チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」の予選A卓が開催され、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が出場。Mリーガーとして格の違いを見せつけたいところだったが、開始早々にまさかの展開が待ち受けていた。【映像】プリプリ怒って交代を告げる岡田紗佳東1局、岡田は自身もテンパイを入れていたものの、元サッカー日本代表・岡野雅行の攻勢に競り負け、リーチ・東の2600点を放銃。出鼻をくじか