アストロズの今井達也投手（27）が11日（日本時間12日）、シアトルから本拠地ヒューストンへ戻る予定だと大リーグ公式サイトのアストロズ番記者ブライアン・マクタガート氏が自身のXに投稿した。今井は前日のマリナーズ戦で初回から四死球を連発する大乱調で、1/3回を1安打5四死球、3失点で1死しか奪うことができずに降板した。この日、マクタガート氏がXで「情報筋によると、アストロズの右腕投手・今井達也は、本日ヒュー