警察車両の赤色灯大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄したとして、県警は12日、死体遺棄の疑いで大分市元町、職業不詳姫野忠文容疑者（58）を逮捕した。遺体は見つかっていないが、県内の10代後半の女性が3月から行方不明になっており、県警が関連を捜査している。逮捕容疑は3月上旬ごろ、山中に性別や年齢不明の遺体を遺棄した疑い。殺人をほのめかす供述もしているという。