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【プレミアリーグ第32節】(アンフィールド)リバプール 2-0(前半2-0)フルハム<得点者>[リ]リオ・ングモハ(36分)、モハメド・サラー(40分)└17歳ングモハ聖地初ゴールに退団発表サラーも決めた! リバプールは公式戦連敗3でストップ