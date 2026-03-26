[4.11 プレミアリーグ第32節 リバプール 2-0 フルハム]プレミアリーグは11日、第32節を各地で行い、リバプールがフルハムを2-0で破った。前半36分に17歳のFWリオ・ングモハが聖地アンフィールドでの最年少初ゴールを記録すると、同40分にはFWモハメド・サラーが退団発表後初ゴール。公式戦4試合ぶりの白星を挙げた。国際Aマッチウィーク直後の先週末はFA杯のためリーグ戦が行われておらず、約3週間ぶりのリーグ戦。もっともリ