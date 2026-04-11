出版レーベル azeddine pressが、一人の写真家が一人の被写体を1冊まるごと撮り下ろす不定期刊行フォトブックシリーズの第3弾「pegasus03 蒼戸虹子×松岡一哲」を4月22日に発売する。価格は3520円。【画像をもっと見る】同シリーズは2019年に創刊。第1弾は俳優の古川琴音を、第2弾はミュージシャンのあのを松岡が撮り下ろした。今回は、まだ夏の気配が残る10月の沖縄を舞台に、松岡が俳優の蒼戸虹子を撮影。「ひと夏の記録」を