大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄したとして、県警は12日、死体遺棄の疑いで大分市の職業不詳の男（58）を逮捕した。遺体は見つかっていないが、県内の10代後半の女性が行方不明になっており、県警が関連を捜査している。