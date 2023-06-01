【カイロ共同】イラク国会は11日、環境相を務めたクルド人のニザール・アミディ氏を大統領に選出した。イラクのメディアなどが報じた。宗派や民族が混在するイラクでは慣例で大統領はクルド人、首相はイスラム教シーア派、国会議長はスンニ派と主要ポストを分け合う。石油資源を持つイラクは、隣国イランと同様シーア派が多数派。米イスラエルとイランの戦闘開始後は、攻撃が繰り返されていると伝えられている。イラクでは昨