2人1組で戦うチーム戦「30時間限界突破フェス・チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」が開催され、元サッカー日本代表の岡野雅行が、トータルテンボスの大村朋宏とペアを組んで参戦。ピッチ上では「野人」として恐れられた男が、雀卓の上で見せた意外な姿に視聴者の視線が釘付けとなった。【映像】野人・岡野雅行の指が緊張でプルップルオープニングで岡野は、日本初のワールドカップ出場を決めた「ジョホールバルの歓喜」を