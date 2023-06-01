「30時間限界突破フェス・チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」が放送され、Xのトレンドに「徹マン決定戦」が入る快挙を果たした。【映像】大盛り上がりの麻雀企画ABEMAの10周年を記念した特別企画の一つとして放送された同番組。出場選手にはプロ麻雀リーグ「Mリーグ」の選手にはじまり、スポーツ界、芸能界などで活躍しつつ、麻雀の腕に覚えがある全8チーム・16人が集結した。番組では、開始前からプレゼント企画を実施