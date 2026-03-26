バッグやポーチにちょっとしたアクセントを加えたいとき、活躍してくれるのがキーホルダー。【3COINS（スリーコインズ）】には、コーデや持ち物の印象をキュートに見せてくれそうなキーホルダーが目白押し。大人のバッグやポーチにつけるだけで、ぐっとトレンド感のある雰囲気に。今回は、おすすめの「新作キーホルダー」をピックアップして紹介します。 スイ