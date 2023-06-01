アメリカ軍は海軍の艦艇2隻がホルムズ海峡を通過し、機雷除去の準備作業を開始したと発表しました。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は11日、海軍のミサイル駆逐艦2隻がイランが事実上、封鎖している石油輸送の要衝・ホルムズ海峡を通過し、機雷除去の準備作業を開始したと発表しました。「イランの革命防衛隊が敷設した機雷をホルムズ海峡から完全に除去するための任務の一環だ」としていて、数日中に無人潜水機などを使用した除