アメリカ、ニューヨーク中心部の主要駅で男がなたのようなもので3人を襲いました。駆け付けた警察官が発砲し男は死亡しました。ニューヨーク市警察によりますと現地時間11日午前9時半すぎ、ニューヨーク中心部の主要駅、グランドセントラル駅で44歳の男がホームにいた3人をなたのような刃物で次々と切りつけました。男は1人を切り付けた後、別のホームに移動してさらに2人を切りつけていて、「自分は悪魔だ」と叫んでいたというこ