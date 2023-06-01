◆米男子プロゴルフツアー今季メジャー初戦マスターズ第３日（１１日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）１１日＝星野浩司】第３ラウンド（Ｒ）が始まり、２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は１０打差の１６位で出て、１番パー４をパーで発進した。夏のような強い日差しの下、松山は大会カラーの緑のウェアで臨んだ。ドライバーを力