「ドジャース８−７レンジャーズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が、本拠ドジャースタジアムで行われたレンジャーズ戦に「１番・指名打者」で出場し、五回に右前打を放って、メジャーでの日本選手最長となる４４試合連続出塁を達成した。２００９年にイチロー（当時マリナーズ）がつくった記録を１７年ぶりに塗り替えた。チームは今季初のサヨナラ勝利で両リーグ１０勝一番乗りを果たした。また