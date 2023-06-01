プレミアリーグ第32節が11日に行われ、ブライトンはアウェイでバーンリーと対戦した。三笘薫が所属するブライトンは、前節終了時点で勝ち点「43」の10位につけている。それでも、チャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の5位リヴァプールとは勝ち点差「6」、ヨーロッパリーグ（EL）出場圏内の6位チェルシーとは「5」、カンファレンスリーグ（ECL）出場圏内の7位ブレントフォードとは「3」と、来季の欧州カップ戦出場の可能性は残