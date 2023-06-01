櫻坂46の山〓天（20）が11日夜、自身の公式ブログを更新し、副キャプテンに就任したことを報告した。ブログでは「『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』1日目ありがとうございました！櫻坂46を応援してくださるBuddies（ファンの総称）の皆様いつもありがとうございます！」と感謝を伝え、この日東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催した5周年アニバーサリーライブ初日公演について感謝をつづった。その上で「先ほど、発表させて