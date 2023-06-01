山本裕典（38）が挑戦中の「オファー待ち30時間マラソン」にて、激走する山本のもとにエイジングケア商品で知られる企業からCMのオファーがきたことが明らかになった。【映像】山本裕典にCMオファーした企業＆喜びのマイクパフォーマンスABEMAは2026年4月11日の開局10周年を記念し、特別番組『30時間限界突破フェス』を放送。その目玉企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』は、伊豆諸島の三宅島を舞台に、12日夜10時ま