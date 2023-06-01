◇イングランド・プレミアリーグブライトン2―0バーンリー（2026年4月11日英国・バーンリー）ブライトンのMF三笘薫が敵地のバーンリー戦でゴールに絡む活躍をみせ、2―0での3連勝に貢献した。1―0の後半35分から出場すると、同44分にゴール左前の混戦からマイナスのパス。MFビーファーがこれを右足で蹴り込んだ。リーグ公式サイトではわずかにパスに触ったMFアヤリにアシストがついたが、三笘は起点としてダメ押し弾