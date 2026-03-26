[4.11 プレミアリーグ第32節 バーンリー 0-2 ブライトン]ブライトンは11日、プレミアリーグ第32節で降格圏のバーンリーを2-0で破った。先週末はFAカップのためリーグ戦は行われておらず、国際Aマッチウィーク明け最初の試合。MF三笘薫は戦線復帰した前節のリバプール戦に続くベンチスタートで、後半35分からピッチに入って今季最短出場になった。終盤にはアシストがつかなかったもののゴールを演出するパスを出して勝利に貢献し