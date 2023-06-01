◇ア・リーグアストロズ6―9マリナーズ（2026年4月10日シアトル）アストロズの今井は制球難で自滅した。いきなりの連続四球から暴投で先制を許し、押し出し死球など1死しか取れずに降板し、結局、3失点。春先の寒さからボールが手に付かず「抜けるボールが多く、それを抑えようとして、今度は引っかける（悪）循環になった」と乱調を振り返った。ここまで3球場で登板したが、マウンドの感触などそれぞれの環境の違いは