◇米男子ゴルフツアーマスターズ第2日（2026年4月10日米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）初出場の片岡尚之（28＝ACN）は15オーバーの86位で予選落ちした。連覇を狙うロリー・マキロイ（36＝英国）が65をマークし12アンダーで単独首位となった。片岡は予選落ちしたが「難易度も選手も最高レベル。夢のような時間だった」と充実感をにじませた。初日は84と崩れ「やる気はゼロになった」とコ