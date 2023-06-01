◇米男子ゴルフツアーマスターズ第2日（2026年4月10日米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）トップと5打差の17位から出た21年大会覇者の松山英樹（34＝LEXUS）は6バーディー、4ボギーの70で回り、通算2アンダーで16位となった。首位とは10打差となったが、出場選手最長の12年連続の予選通過。初出場の片岡尚之（28＝ACN）は15オーバーの86位で予選落ちした。連覇を狙うロリー・マキロイ（36＝英