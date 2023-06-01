◇インターリーグドジャース8―7レンジャーズ （2026年4月10日ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手（31）が10日（日本時間11日）、レンジャーズ戦で昨季から続く連続出塁を44試合に伸ばし、日本選手最長記録を樹立した。5回に右前打し、09年イチロー（マリナーズ）の43試合を超えた。チームはサヨナラ勝利で両リーグ10勝一番乗り。今季初の大谷ボブルヘッドデーで、またひとつ歴史に名を刻んだ。野球を始めた小学2年