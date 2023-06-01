◇ナ・リーグロッキーズ2―5パドレス（2026年4月10日サンディエゴ）ロッキーズの菅野は5回にソロ本塁打を2本浴びたものの、多彩な球種を制球良く投げ分け、6回を2失点にまとめた。2戦連続でクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）を達成し「前回同様に満遍なく球を散らせて投げられた。トータル的に見たら、いい投球ができた」と納得の表情だった。中4日での登板で四死球はゼロ。3試合で防御率2・16と好調で「