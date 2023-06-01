◇ナ・リーグカブス0―2パイレーツ（2026年4月10日シカゴ）負傷者リスト（IL）から復帰したカブス・鈴木は4回に右前打するなど、周囲を安心させる動きだった。WBCで右膝を痛めて開幕からILに入り、今月3日から傘下マイナー戦で調整して復帰。今季初戦で初安打を記録し「気持ちが高ぶるところもあったが、まずは無事に一戦を終えられたのが良かった」と喜んだ。全力疾走や軽快な右翼守備も見せ「（結果は）これからどん