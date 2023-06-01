◇ナ・リーグカブス0―2パイレーツ（2026年4月10日シカゴ）カブス・今永は6回まで無安打無得点投球を繰り広げたが、今季初勝利とはならなかった。パイレーツ打線に、伸びのある速球で勝負して9奪三振。6回まで安打を一本も許さなかったが援護もなく、0―0の状況で球数が100球に到達して降板した。圧巻の投球に「自分の出したいボールの動きを一球ごと、試合ごとに、しっかり修正できている」と胸を張った。チームは零敗