◇セ・リーグ阪神9―3中日（2026年4月11日バンテリンD）阪神・高橋が今季初の中6日の登板間隔でマウンドに向かう。12日の中日戦（バンテリンドーム）へ向け、「（体の状態は）大丈夫。しっかり投げられればと思います」と言葉に力を込めた。この日は敵地でキャッチボールやランニングで最終調整。今季から「ホームランウイング」が新設されたが、「（意識の変化は）ないですね。関係なく、しっかり意図して攻められれ