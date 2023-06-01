◇セ・リーグ阪神9―3中日（2026年4月11日バンテリンD）阪神・岡城のプロ初打席は、ほろ苦い結果に終わった。8回1死一塁の場面で代打出場。143キロ直球を思いきって振り抜いたが、右飛に倒れた。「意外と冷静に打席に立つことはできました。欲を言えばヒットは欲しかったですけど…」ここまでは2試合出場も、いずれも代走での起用。新人選手の中では一番乗りでプロ初打席を迎えた期待のドラフト3位ルーキーは「変わら