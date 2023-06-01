◇セ・リーグ阪神9―3中日（2026年4月11日バンテリンD）【片岡篤史視点】森下の打球はなぜ飛ぶのか。彼の特長は懐の深さだ。バットのグリップが捕手方向にあるので、なかなか前に出てこない。それが打てるポイントが長く、振り幅の大きなスイングにつながっている。初回の3試合連続となった6号先制本塁打も、立ち上がりで球威もある大野の高め直球を持っていった。少し差し込まれたと思うが、振り幅で運んだ一発だった