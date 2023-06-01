◇セ・リーグ阪神9―3中日（2026年4月11日バンテリンD）【記者フリートーク】「打」の伊原は、高校時代から勝負強かった。智弁学園2年秋の奈良大会決勝で同点アーチを放ったのを、左腕と同学年で奈良県の高校球児だった記者は見たことがある。同校の小坂将商監督も、「伊原は打撃センスがあるし勝負強い。性格なんですかね、土壇場で不思議な力はある」と評していた。プロでもその勝負強さを期待し、伊原にその話を振っ