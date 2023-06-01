◇セ・リーグ阪神9―3中日（2026年4月11日バンテリンD）両軍合わせて計6発のトリを飾ったのは、やはりこの男だった。9回1死三塁、佐藤輝が牧野の初球144キロ直球を、高々とはじき返した。打球はウイング席を必要とせず、バックスクリーン手前に着弾。飛距離136メートルの特大の3号2ランだ。「完璧でした。いい当たりだったと思います」舌も滑らかになる。4―1の7回1死一、二塁でも、仲地の147キロ直球を右中間のウイン